Лекция: спортивный врач Константин Новиков о спорте в профилактике онкологии

Специалист Ленинградского областного Центра медицинской профилактики рассказывает о том, как минимизировать опасность заболевания раком.

Полная запись выступления специалиста по спортивной медицине Константина Новикова на встрече, посвященной профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV