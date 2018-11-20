Лекция: спортивный врач Константин Новиков о спорте в профилактике онкологии

Полная запись выступления специалиста по спортивной медицине Константина Новикова на встрече, посвященной профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.
Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.
Видео: Piter.TV
Специалист Ленинградского областного Центра медицинской профилактики рассказывает о том, как минимизировать опасность заболевания раком.
Полная запись выступления специалиста по спортивной медицине Константина Новикова на встрече, посвященной профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.
Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.
Видео: Piter.TV
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