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Лекция: спортивный врач Константин Новиков о спорте в профилактике онкологии

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Специалист Ленинградского областного Центра медицинской профилактики рассказывает о том, как минимизировать опасность заболевания раком.

Полная запись выступления специалиста по спортивной медицине Константина Новикова на встрече, посвященной профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями. 

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Картина дня,

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