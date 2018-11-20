В библиотеке А. Аалто состоялась лекция, посвященная профилактике и лечению рака

Врачи ГБУЗ ЛО "Выборгская городская больница" провели лекцию, посвященную профилактике онкологических заболеваний.

В библиотеке А.Аалто состоялась лекция о профилактике и лечении онкологических заболеваний. Врачи-онкологи из Выборгской межрайонной больницы, а также специалисты Ленинградского областного Центра медицинской профилактики рассказали о том, как формируется раковая клетка, что она из себя представляет и как минимизировать опасность заболевания раком.

В качестве лекторов выступили прибывшие из Петербурга заведующий отделением профилактики Игорь Тихоненко и врач по спортивной медицине Константин Новиков, а такжет врачи-онколог из Выборга Надежда Миронова. Основной идеей лекции стало то, что правильный образ жизни, исключающий вредные привычки и злоупотребления пищей, но включающий в себя умеренную физическую активность является самым надёжным средством профилактики серьезного заболевания.

Перед лекцией все желающие могли прямо на месте пройти скрининговые исследования на сахар и холестерин в крови, а также записаться на более детальный осмотр.

Всего лекцию посетило более ста человек.

Полную запись лекции можно посмотреть на сайте и в группе ВК позже.

Видео, фото: Piter.TV