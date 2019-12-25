Лекция по эффективному добровольчеству

Эксперты и участники соберутся в "Точке Кипения" и онлайн, чтобы обсудить, как правильно и эффективно помогать нуждающимся.

В рамках лектория можно будет обсудим успешные практики добровольческих проектов с Лидией Ракчеевой (АНО "Экологические добровольческие проекты"), узнать, как сделать добровольческий проект рупором молодежной аудитории вместе с Анной Шарковой (Общественное объединение "Альянс петербургских волонтеров") и научиться привлекать аудиторию вместе с Дмитрием Корецким, координатором Vegan Challenge. Также темой встречи станет эмоциональное выгорание при активизме. Лекторий пройдет в рамках Осеннего фестиваля добрых десертов.



Когда: 30 ноября, 18:00 Сколько стоит: участие бесплатное, требуется регистрация. Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области