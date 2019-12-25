  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Лекция по эффективному добровольчеству
Сегодня, 18:00
582
ElzaRada12

Лекция по эффективному добровольчеству

0 0

Эксперты и участники соберутся в "Точке Кипения" и онлайн, чтобы обсудить, как правильно и эффективно помогать нуждающимся.

В рамках лектория можно будет обсудим успешные практики добровольческих проектов с Лидией Ракчеевой (АНО "Экологические добровольческие проекты"), узнать, как сделать добровольческий проект рупором молодежной аудитории вместе с Анной Шарковой (Общественное объединение "Альянс петербургских волонтеров") и научиться привлекать аудиторию вместе с Дмитрием Корецким, координатором Vegan Challenge.

Также темой встречи станет эмоциональное выгорание при активизме.

Лекторий пройдет в рамках Осеннего фестиваля добрых десертов

Когда: 30 ноября, 18:00

Сколько стоит: участие бесплатное, требуется регистрация.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: добровольцы, добровольчество, осенний фестиваль добрых десертов
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии