Лекция по эффективному добровольчеству

В рамках лектория можно будет обсудим успешные практики добровольческих проектов с Лидией Ракчеевой (АНО "Экологические добровольческие проекты"), узнать, как сделать добровольческий проект рупором молодежной аудитории вместе с Анной Шарковой (Общественное объединение "Альянс петербургских волонтеров") и научиться привлекать аудиторию вместе с Дмитрием Корецким, координатором Vegan Challenge.
Также темой встречи станет эмоциональное выгорание при активизме.
Лекторий пройдет в рамках Осеннего фестиваля добрых десертов.
Когда: 30 ноября, 18:00
Сколько стоит: участие бесплатное, требуется регистрация.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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