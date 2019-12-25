До конца ноября в Петербурге можно поучаствовать в фестивале добрых десертов

Весь ноябрь в заведениях города можно приобрести специальный добрый десерт в пользу благотворительных программ.

Кафе и бары Петербурга представляют разные добрые сладости, а в магазинах продается единый десерт, отмеченный стикером фестиваля, рассказали Piter.TV организаторы. Список адресов можно посмотреть на сайте. Кроме того, на сайте проекта можно получить три рецепта десертов взамен на пожертвования.

В ноябре в рамках фестиваля поддержку получат два приюта для животных и одна благотворительная столовая: "Четыре лап" и "ПушДомик", а также ОБКУСПН "Благотворительная Мальтийская столовая".

30 ноября всех желающих также будет ждать лекториум, посвященный эффективному добровольчеству.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге можно побороться за звание лучшего дизайнера одежды.

Фото: предоставлено организаторами