Лекция: Надежда Миронова "Рак - это не приговор"

Врач-онколог из Выборгской городской больницы рассказала о лечении онкологических заболеваний.

Надежда Миронова, опытный врач-онколог из ГБУЗ ЛО "Выборгская городская больница" рассказала профилактике онкологических заболеваний.

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV