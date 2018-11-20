Лекция: Надежда Миронова "Рак - это не приговор"

Надежда Миронова, опытный врач-онколог из ГБУЗ ЛО "Выборгская городская больница" рассказала профилактике онкологических заболеваний.
Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.
Видео: Piter.TV
Врач-онколог из Выборгской городской больницы рассказала о лечении онкологических заболеваний.
Надежда Миронова, опытный врач-онколог из ГБУЗ ЛО "Выборгская городская больница" рассказала профилактике онкологических заболеваний.
Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.
Видео: Piter.TV
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