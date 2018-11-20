  1. Главная
  2. Новости
  3. Картина дня
Сегодня, 11:30
58
michusiris
Код вставки плеера

Лекция: Надежда Миронова "Рак - это не приговор"

0 0

Врач-онколог из Выборгской городской больницы рассказала о лечении онкологических заболеваний.

Надежда Миронова, опытный врач-онколог из ГБУЗ ЛО "Выборгская городская больница" рассказала профилактике онкологических заболеваний. 

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, запись лекции, лекция, медицина, онкология, полная лекция, профилактика онкологии, профилактика рака, рак
Категории: Выборг, Картина дня,

Оставить комментарий