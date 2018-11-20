Лекция: Игорь Тихоненко о том, как предупредить онкологию

Заведующий отделением профилактики Ленинградского областного Центра медицинской профилактики, Игорь Тихоненко рассказал о способах предупреждения онкологических заболеваний.

Полная запись выступления специалиста по медицинской профилактике с рассказом о способах и мерах предупреждения онкологических заболеваний.

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV