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Лекция: Игорь Тихоненко о том, как предупредить онкологию

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Заведующий отделением профилактики Ленинградского областного Центра медицинской профилактики, Игорь Тихоненко рассказал о способах предупреждения онкологических заболеваний.

Полная запись выступления специалиста по медицинской профилактике с рассказом о способах и мерах предупреждения онкологических заболеваний.

Лекция состоялась в библиотеке А. Аалто в Выборге 6 февраля 2019 года.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Картина дня,

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