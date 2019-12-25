Легковушка вылетела с проезжей части на улице Руднева

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники ДПС.

В воскресенье, 12 апреля, два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Руднева и проспекта Просвещения. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях можно заметить, что из-за столкновения одна из машин вылетела с проезжей части. У транспортного средства сильно пострадал капот и передний бампер. Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники ДПС.

Подробности случившегося неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Сети появилось видео момента ДТП с участием "Ауди" на Обводном канале.

Фото: vk.com/spb_today