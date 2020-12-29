Иномарка вылетела на газон после тройного ДТП на пересечении Российского и Товарищеского проспектов

О состоянии автомобилистов ничего неизвестно.

Во втором часу ночи в пятницу, 22 января, на пересечении Российского и Товарищеского проспектов произошло массовое ДТП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, столкнулись три иномарки. В результате удара одна из машин вылетела на газон и примяла декоративные кусты.

По мнению некоторых комментаторов, в ДТП отчасти виноват снегопад и нечищенные дороги:

Ну, город до 23:00 точно не чистили... может сейчас и начали, но до 23х в лучшем случае, техника по обочинам стояла... на поворотах даже при 20 км/ч машину сносит... пользователь сети

Другие напомнили, что на этом перекрестке постоянно случаются аварии, и в основном по вине недобросовестных автомобилистов.

Бедовый это перекресток, народу лень по Российскому тормозить, вот и несутся на уже красный, постоянно это наблюдаю, ну и, как следствие... пользователь сети

Официальной информации по поводу ДТП пока не появлялось, о состоянии автомобилистов тоже ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как на внутренней стороне КАД автомобиль сбил дорожного рабочего.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Иван Петров