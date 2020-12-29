На внутренней стороне КАД автомобиль сбил дорожного рабочего

Пострадавшего госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

Днем в четверг, 21 января, на внутренней стороне КАД у съезда к "Меге Дыбенко" произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Остановились, помогли чем смогли, вызвали скорую. Всем, кто ещё остановился, большое уважение. Здоровья работяге сообщил очевидец.

Судя по фото, удар был сильный. В комментариях под снимком горожане выразили негодование: что делал рабочий на проезжей части без специальных знаков и световых сигналов.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" подтвердили, что авария произошла на 51-м километре внутреннего кольца за несколько минут до полудня.

Сотрудник подрядной компании занимался очисткой светоотражающих элементов. Эта операция всегда проводится вручную, потому что элементы стеклянные и требуют очень бережного отношения к себе приводит слова пресс-секретаря управления издание 78.ru.

Специалист отметил, что, несмотря на установленные предупреждающие знаки, автомобили не соблюдают скоростной режим, несутся и не замечают работников на обочине.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали, что массовое столкновение автомобилей на Гражданском проспекте попало на видео.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; "Мегаполис"