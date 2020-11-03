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Легковушка выехала на газон в результате ДТП на Богатырском

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На данный момент оба авто убрали с проезжей части.

Два транспортных средства столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и Коломяжского. Один из них вылетел на газон в результате аварии. Piter.TV получил видео с момента ДТП. 

Инцидент произошел днем 3-го ноября. На газоне оказался микроавтобус "Фиат". Второе авто, "Киа", по словам очевидцев, увез эвакуатор.

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя "Газели" зажало в авто после ДТП с военным "КамАЗом".

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газон, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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