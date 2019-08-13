Иномарка столкнулась с бетономешалкой на Маршала Блюхера

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ДПС.

Поздним вечером 12 августа в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на пересечении Маршала Блюхера и Лабораторного проспектов легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи можно увидеть реанимацию и машину ДПС. Информации о причинах аварии и количестве пострадавших пока нет. По предварительным данным, водитель бетономешалки потерял управление и выехал на встречную полосу.

Ранее мы писали, что в ДТП на пересечении Вербной и Афонской улиц перевернулся автомобиль.

Видео: Piter.TV