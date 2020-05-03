Мужчина не смог справиться с управлением.

Утром в воскресенье, 3 мая, в перевернувшейся под Пикалево легковушке погиб водитель. Об этом стало известно из новости в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте". Автор также ссылался на ОГИБДД по Бокситогорскому району.

Известно, что водитель 1989 года рождения не смог справиться с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет. Скорость была настолько большой, что машина перевернулась. Деформировавшийся от столкновения с землей салон нанес водителю сильные травмы от которых он погиб на месте.

Ранее мы писали, что автомобиль перевернулся и чуть не упал в Финский залив с Балтийского бульвара.

Фото: vk.com/dorinspb