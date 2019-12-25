Водитель пытался затормозить на резком повороте, но не успел.

В ночь на воскресенье, 3 мая, автомобиль перевернулся и чуть не упал в Финский залив с Балтийского бульвара Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Водитель, который чудом абсолютно не пострадал, объяснил подоспевшим к месту очевидцам, что пытался затормозить на резком повороте, но не успел. В итоге машина влетела в столб и перевернулась.

Детали произошедшего на данный момент выясняются сотрудниками ДПС.

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Фото: vk.com/spb_today