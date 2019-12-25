Легковушка влетела в такси на Площади Восстания

В результате аварии никто не пострадал.

В ночь с пятницы на субботу, 22 февраля, в Центральном районе Петербурга произошло ДТП. Об этом рассказали в 78.ru, ссылаясь на источник в Правоохранительных органах.

Около 1:07 водитель такси принял решение не дожидаться зеленого сигнала светофора и надавил на педаль газа. В этот момент со стороны Невского проспекта выезжала серая иномарка.

В результате легковушка протаранила автомобиль такси. Обе машины получили серьезные повреждения, однако водители не пострадали.

Ранее мы писали, что на проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения.

Фото: wikipedia.org