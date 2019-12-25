На участке, где расположен съезд, машины практически не двигаются.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что на проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения. Об этом сообщают петербуржцы в соцстеях.

По словам очевидцев, ДТП произошло сразу на двух участках на проспекте Косыгина. Движение заблокировано в разных полосах.

"Заблокировали сразу несколько рядов. Вроде никто не пострадал, стоим в пробке", — сказано в сообщении.



Отмечается, что на съезде машины практически не двигаются. О пострадавших пока никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти образовался "паровозик" из военных автомобилей.

Фото:pixabay