В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что на проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения. Об этом сообщают петербуржцы в соцстеях.
По словам очевидцев, ДТП произошло сразу на двух участках на проспекте Косыгина. Движение заблокировано в разных полосах.
"Заблокировали сразу несколько рядов. Вроде никто не пострадал, стоим в пробке",
— сказано в сообщении.
Отмечается, что на съезде машины практически не двигаются. О пострадавших пока никакой информации нет.
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти образовался "паровозик" из военных автомобилей.
Фото:pixabay
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