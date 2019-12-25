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На проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения
Сегодня, 12:37
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения

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На участке, где расположен съезд, машины практически не двигаются.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что на проспекте Косыгина разбитые машины заняли две полосы движения. Об этом сообщают петербуржцы в соцстеях. 

По словам очевидцев, ДТП произошло сразу на двух участках на проспекте Косыгина. Движение заблокировано в разных полосах. 

"Заблокировали сразу несколько рядов. Вроде никто не пострадал, стоим в пробке",

— сказано в сообщении.
 

Отмечается, что на съезде машины практически не двигаются. О пострадавших пока никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти образовался "паровозик" из военных автомобилей.

Фото:pixabay

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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