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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области

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Воздушный борт зацепился на электропровода.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области. Об этом журналистам рассказали представители Единой дежурно-диспетчерской службы по Спасскому району. На текущий момент известно, что никто не пострадал. ранее местные СМИ заявили о том, что воздушное судно экстренно приземлилось. При этом борт задел линию электропередач. Сведения о повреждении ЛЭП в районе подтвердила сотрудница ЕДДС.

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: аварийная посадка, легкомоторный самолет, рязанская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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