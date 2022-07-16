Воздушный борт зацепился на электропровода.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области. Об этом журналистам рассказали представители Единой дежурно-диспетчерской службы по Спасскому району. На текущий момент известно, что никто не пострадал. ранее местные СМИ заявили о том, что воздушное судно экстренно приземлилось. При этом борт задел линию электропередач. Сведения о повреждении ЛЭП в районе подтвердила сотрудница ЕДДС.

При крушении вертолета ВМС Мексики погибли 14 человек.

Фото и видео: Telegram / 112