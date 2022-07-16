При крушении вертолета ВМС Мексики погибли 14 человек

На борту Black Hawk находилось 15 человек.

При крушении многоцелевого вертолета Black Hawk военно-морских сил Мексики в северо-западном штате Синалоа погибли 14 человек. Ранее было известно только о десяти жертвах трагедии. Военное ведомство латиноамериканского государства уточнило, что в общей сложности на пострадавшем борту находилось 15 человек. Причины инцидента с падением воздушного судна устанавливаются.

На борту вертолета находились 15 человек, из которых, к сожалению, 14 погибли, одному оказывается медицинская помощь. пресс-служба ВМС Мексики

Военное ведомство уточнило, что трагедия с вертолетом произошла в муниципалитете Лос-Мочис. Представители ведомства проведут расследование.

Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани.

Фото и видео: YouTube / Dainik Jagran - दैनिक जागरण. En Honor A mi País México