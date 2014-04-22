Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани

Жертвами трагедии стали два человека: пилот и пассажир.

Появилось видео с места крушения российского самолета Ан-2 на Кубани. В пресс-службе Западного межрегионального управления по транспорту СК РФ уточнили, что жертвами крушения борта стали два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело 3 части статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). пресс-служба УТ СК РФ

Напомним, что сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уведомили о том, что на территории Новокубанского района во время посадки упал самолет АН-2. При этом воздушное средство не загорелось из-за удара о землю.Согласно предварительным сведениям, пострадавший самолет мог задеть линии электропередач в районе местной станицы Прочноокопская. Жертвами инцидента стали пилот, а также пассажир 1951-го года рождения. Ведется проверка относительно соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. В Telegram-канале Mash отметили, что погибли Виктор Крыпаев из Ставрополя и Юрий Прокотилов из станицы Убежинской. Они скончались еще до прибытия медицинской бригады.

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Фото и видео: Telegram / 112, Readovka, Mash