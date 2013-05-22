По предварительным данным, пилот погиб.

Стало известно, что Штурмовик Су-25 разбился в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным телеграм-канала SHOT, крушение произошло на территории хутора Гусев Чертковского района. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Как пишет Baza, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования — самолет, возможно, зацепил линию электропередач.

Ранее в Белгородской области потерпел крушение военный самолет. Летчик смог катапультироваться, он в безопасности.

Видео: Telegram / Baza