  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:23
161
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Штурмовик Су-25 разбился в Ростовской области

0 0

По предварительным данным, пилот погиб.

Стало известно, что Штурмовик Су-25 разбился в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. 

По данным телеграм-канала SHOT, крушение произошло на территории хутора Гусев Чертковского района. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Как пишет Baza, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования — самолет, возможно, зацепил линию электропередач.

Ранее в Белгородской области потерпел крушение военный самолет. Летчик смог катапультироваться, он в безопасности.

Видео: Telegram / Baza

Теги: разбился самолет, су-25, штурмовик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии