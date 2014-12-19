Легкоатлетический забег "Пушкин — Петербург" ограничит движение 3 сентября

Бегуны отправятся по Петербургскому и Пулковскому шоссе, Московскому проспекту.

3 сентября с 08:00 до 15:00 пройдет забег "Пушкин — Петербург". В связи с этим закроется движение троллейбусов по Московскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта и Дворцовому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Ограничения коснутся троллейбусов № №1, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 35, 44, 45 и 47. Бегуны отправятся по Петербургскому и Пулковскому шоссе, Московскому проспекту. С новыми маршрутами можно ознакомиться на сайте организации.

Кроме того, на ряде улиц с 00:00 до 23:59 запретят остановку транспорта.

Ранее на Piter.TV: с 3, 4 и 5 сентября в Петербурге ограничат движение транспорта в девяти районах.

Фото: ВКонтакте / Петербургский Марафон. "Пушкин — Петербург"