Легкий многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

"Байкал" должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2.

Легкий многоцелевой самолет российского производства ЛМС-901 "Байкал" совершил свой первый полет. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Самолет запустили в Свердловской области с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Максимальная высота 25-минутного полета воздушного судна составила 500 метров. Управлял им летчик-испытатель I класса Валентин Лаврентьев.

По словам Мантурова, "Байкал" должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Их серийный выпуск планируется начать в 2024 году. В Минпромторге считают, что наличие этих самолетов поможет решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

Ранее в Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Видео: Telegram / РИА Новости