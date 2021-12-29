  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:36
196
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Легкий многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

0 0

"Байкал" должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2.

Легкий многоцелевой самолет российского производства ЛМС-901 "Байкал" совершил свой первый полет. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Самолет запустили в Свердловской области с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Максимальная высота 25-минутного полета воздушного судна составила 500 метров. Управлял им летчик-испытатель I класса Валентин Лаврентьев.

По словам Мантурова, "Байкал" должен заменить устаревшие "кукурузники" Ан-2. Их серийный выпуск планируется начать в 2024 году. В Минпромторге считают, что наличие этих самолетов поможет решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

Ранее в Новгородской области МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: лмс-901, минпромторг, самолет байкал
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии