Объём производства лёгкой промышленности вырос в Петербурге за счёт гособоронзаказа

Наибольший успех наметился на рынке текстильных и кожаных изделий.

В связи с ростом гособоронзаказа объём производства лёгкой промышленности резко возрос в Северной столице: так, объёмы выпуска одежды в городе выросли в 1,6 раза за последние 12 месяцев. Об этом пишет "РБК Петербург".

Наибольший успех наметился на рынке текстильных и кожаных изделий. За период с января по июль 2023-его индекс промышленного производства в выпуске одежды вырос в 2 раза, а в случае кожи и кожаных изделий наблюдается рост в 2,2 раза.

Всего за первой полугодие было отгружено продукции на 25,6 млрд рублей. Показатель составил примерно 1,3% от всей отгруженной промышленной продукции в Петербурге. Добавим, что за первые 6 месяцев года объём отгруженной одежды в городе составил 14,9 млрд рублей, а текстильных изделий − 7,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наблюдается дефицит кадров в сферах общепита и торговли.

Фото: Piter.TV