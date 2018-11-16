Легендарный гитарист Эрик Клэптон приедет в Петербург следующим летом

"Бог гитары" отметит 50 лет сольной карьеры.

Спустя 18 лет в Северную столицу вернется рок-музыкант Эрик Клэптон, сообщается на его официальном сайте. Петербург – один из городов европейского тура. Британский гитарист выступит в Ледовом дворце 27 июня 2020 года.

Грядущий год – юбилейный для Клэптона, музыкант отметит полвека сольной карьеры. Его первый альбом, названный собственным именем, увидел свет в 1970 году. На сегодняшний в его почетном списке еще 23 пластинки, 100 миллионов копий альбомов, 18 премий "Грэмми" и вторая строчка в списке 50 лучших гитаристов всех времен по версии Gibson. Кроме того, Клэптон – единственный артист, трижды включенный в Зал славы рок-н-ролла.

Билеты на концерт Эрика Клэптона поступят в продажу с 11 октября.

Ранее мы сообщали, что в Петербург едет дважды лучший диджей планеты Пол Окенфолд.

Фото: ericclapton.com