В Петербурге выступит гитарист-виртуоз Роман Зорькин

Страстное соло ожидает петербуржцев в программе "Танго с гитарой".

Роман Зорькин — гитарист, аранжировщик, композитор, лауреат музыкальных конкурсов в Москве, Петербурге, Киеве, Белгороде, Волгограде, Израиле, Германии, победитель Международного конкурса гитаристов в Испании (Кадис). Окончил музыкальное училище, а затем акамедию им. Гнесиных.

В программе концерта можно будет услышать и французский шансон, и ирландскую жигу, и зажигательное аргентинское танго, и бразильскую самбу и шоро, и алканские ритмы, а также джаз и фьюжн. И все это будет исполнено на гитаре соло.

Философия программы в следующем: в аргентинском танго женщина всегда чутко следует за движением мужчины, угадывая и помогая создать танец. В данной программе "женщина" - это гитара – говорит сам Роман Зорькин.

Концерт состоится 13 марта в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41).