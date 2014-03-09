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В Петербурге выступит гитарист-виртуоз Роман Зорькин
Сегодня, 22:00
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ElzaRada12

В Петербурге выступит гитарист-виртуоз Роман Зорькин

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Страстное соло ожидает петербуржцев в программе "Танго с гитарой".

Роман Зорькин — гитарист, аранжировщик, композитор, лауреат музыкальных конкурсов в Москве, Петербурге, Киеве, Белгороде, Волгограде, Израиле, Германии, победитель Международного конкурса гитаристов в Испании (Кадис). Окончил музыкальное училище, а затем акамедию им. Гнесиных. 

В программе концерта можно будет услышать и французский шансон, и ирландскую жигу, и зажигательное аргентинское танго, и бразильскую самбу и шоро, и алканские ритмы, а также джаз и фьюжн. И все это будет исполнено на гитаре соло. 

Философия программы в следующем: в аргентинском танго женщина всегда чутко следует за движением мужчины, угадывая и помогая создать танец. В данной программе "женщина" -  это гитара

– говорит сам Роман Зорькин.

Концерт состоится 13 марта в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41). 

Теги: гитарист, концерт, роман зорькин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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