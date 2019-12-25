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На Конюшенной площади 25 декабря отроется уникальная ледовая площадка
Сегодня, 11:15
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На Конюшенной площади 25 декабря отроется уникальная ледовая площадка

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Ежедневно на льду Конюшенного катка можно увидеть спектакль "Золушка".

На Конюшенной площади подготовили специальный проект, благодаря которому гости и жители Петербурга не только смогут покататься на коньках, но и стать свидетелями красочного ледового представления. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре. 

В центре города возвели павильон с ледовым полем 18 на 40 метров, теплыми фойе и трибунами для зрителей. Площадка станет центральным городским катком, объединяющим в зимний пешеходный маршрут Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Ежедневно на льду Конюшенного катка можно увидеть спектакль "Золушка" в исполнении артистов Государственного детского ледового театра. Площадка будет работать с 25 декабря по 16 января. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал, где уже можно покататься на коньках в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: каток, конюшенная площадь, ледовое представление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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