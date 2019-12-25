На Конюшенной площади 25 декабря отроется уникальная ледовая площадка

Ежедневно на льду Конюшенного катка можно увидеть спектакль "Золушка".

На Конюшенной площади подготовили специальный проект, благодаря которому гости и жители Петербурга не только смогут покататься на коньках, но и стать свидетелями красочного ледового представления. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

В центре города возвели павильон с ледовым полем 18 на 40 метров, теплыми фойе и трибунами для зрителей. Площадка станет центральным городским катком, объединяющим в зимний пешеходный маршрут Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Ежедневно на льду Конюшенного катка можно увидеть спектакль "Золушка" в исполнении артистов Государственного детского ледового театра. Площадка будет работать с 25 декабря по 16 января.

Ранее Piter.TV подробно рассказал, где уже можно покататься на коньках в Петербурге.

Фото: Piter.TV