Ледокол "Иван Папанин" будет спущен 25 октября

Первый корабль проекта спустится на воду в Петербурге.

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет спущен на воду 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Первый ледокол проекта 23550 спустят на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях". "Иван Папанин" будет охранять водные ресурсы, мониторить обстановку, сопровождать грузы, а также участвовать в спасательных операциях, конвоировать или буксировать задержанные суда.

Водоизмещение корабля достигает 8,8 тысяч тонн, он способен проломить лед до 1,5 метра в толщину Экипаж вооружен артиллерийской установкой АК-176МА с калибром в 76 мм, бронекатерами "Раптор" и вертолетом Ка-27.

Ранее Piter.tv писал о том, что ледокол "Виктор Черномырдин" отправился на ходовые испытания.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Mil.Press