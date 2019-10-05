Ледокол "Виктор Черномырдин" отправился на ходовые испытания

Судно ждало выхода в море еще с августа.

Подопечный "Адмиралтейских верфей", ледокол "Виктор Черномырдин" сегодня вышел на ходовые испытания, пишет пресс-служба предприятия. Экипаж в течение 20 суток будет проверять работу главных механизмов и систем судна.

С ледоколом связано несколько неприятных событий, некоторые из которых отложили выход судна в море. В ноябре 2018 на судне произошел пожар, в минувшем августе один из рабочих погиб на ледоколе от удара током. Испытания, запланированные на август, отодвинулись еще и из-за неоконченных работ по восстановлению и окончательному построению в полном объеме.

Гендиректор "Верфей" Александр Бузаков отметил, что ледокол будет сдан в эксплуатацию в конце года. "Виктор Чернормырдин" будет круглогодично служить навигатором в северных широтах, испольнять функции научно-исследовательского судна, а также работать как круизный лайнер и возить экскурсии на Северный полюс.

Отмечается, что такие мощные дизель-электрические ледоколы в России не строились в течение сорока лет.

5 октября крупнейший неатомный ледокол дал торжественный тройной гудок в морской гавани Финского залива и начал свой путь.

"Виктор Черномырдин" – второе судно, ушедшее в моря на испытания. Вчера петербургская подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вышла с той же миссией в Балтийское море.

Видео: Piter.tv

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"