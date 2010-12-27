Ледокол "Виктор Черномырдин" завершил испытания

Судно вернулось на завод.

23 октября "Адмиралтейские верфи" завершили морской этап испытаний ледокола "Виктор Черномырдин", сообщила пресс-служба предприятия. Судно вернулось на завод на ревизию и чистку.

Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний подтвердились: в штатном режиме отработали радиолокационные станции, системы ручного и автоматического управления судном, системы навигации и связи. На сутки проверяли и безвахтенный режим работы, когда управляли ледоколом только с ходового мостика.

"Виктор Черномырдин" показал достойную маневренность и управляемость, в том числе на полном ходу. Хорошо прошли дневные и ночные взлеты и посадки вертолета на площадки ледокола, связь транспортных средств оказалась устойчивой.

Судно пойдет на испытания в арктических льдах после передачи заказчику, а именно – весной следующего года, когда образуется ледовое поле необходимой толщины.

Ранее сообщалось, что ледокол "Иван Папанин" будет спущен 25 октября.

Фото: пресс-служба "Адмиралтейских верфей"