Петербургская подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на испытания в Балтийское море

Государственная комиссия проверит основные параметры корабля.

В пятницу, 4 октября, подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вышла на испытания в Балтийское море. б этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи".

Государственная комиссия проверит основные параметры корабля.

Предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. Адмиралтейские верфи планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний сказано в сообщении

После проверки "Петропавловск-Камчатский" вернут на завод для ревизии и чистовой отделки, а государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта.

Ранее мы сообщали о том, что питьевая вода в Петербурге соответствует нормативам.

Фото: Адмиралтейские верфи