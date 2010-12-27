Льды Арктики стали покрываться зеленью

Озеленение могло произойти из-за глобального потепления, которое только усиливается из года в год.

В Арктике сквозь мгнолетние льды стала пробиваться растительность. Как считают ученые из Лос-Аламосской Национальной лаборатории, озеленение могло произойти из-за глобального потепления, которое только усиливается из года в год. Об этом сообщают зарубежные и российские СМИ.

С другой стороны, этот процесс является цикличным, так как при повышении средней температуры лед начинает таять и это приводит к росту растений. Ученые не устают повторять, что экосистема Арктики наиболее уязвима, когда речь идет о глобальном потеплении. При таянии льда повышается средняя температура, а в мёрзлых слоях находится практически половина всего почвенного углерода.

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