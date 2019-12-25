Лечение плазмой с антителами не будет широко доступно в Петербурге

Об этом председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил ТАСС.

В Северной столице не будет широко доступно лечение COVID-19 плазмой с антителами. Медицинские учреждения из Петербурга начали формировать списки пациентов, которые вылечились от коронавируса COVID-19 и готовых сдать свою кровь для лечения людей с таким диагнозом.

Как сообщил ТАСС глава Комздрава Дмитрий Лисовец, будущих доноров будут отбирать по возрасту и состоянию здоровья – в связи с этим такой метод лечение не будет использоваться широко. Он отметил, что проведение такой терапии возможно только в рамках научно-исследовательских работ.

Не смогут сдать кровь дети и пожилые люди, а также все страдающие инфекционными заболеваниями.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут базу доноров крови, переболевших коронавирусом. Предполагается, что кровь больных COVID-19 будут использовать для получения плазмы, которую перельют заразившимся. Медики заявили, что таким образом заразившиеся могут избежать тяжелого течения.

Фото: Piter.tv