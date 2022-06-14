Леброн Джеймс достиг отметки в 39 тысяч очков за карьеру в НБА

Баскетболист проводит 21-й сезон в НБА.

Американский баскетболист Леброн Джейм стал первым игроком в истории НБА, кому удалось достичь отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

Форвард "Лейкерс" помог своей команде обыграть в регулярном чемпионате "Юту" со счетом 131-99. Джеймс набрал 17 очков по итогам встречи. 38-летний спортсмен набрал юбилейные очки в первой четверти игры, когда отличился с дальней дистанции.

Отметим, что Леброн Джеймс проводит 21-й сезон в НБА. В "Лейкерс" баскетболист выступает с 2018-го года.

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Видео: YouTube / Chez NBA