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Леброн Джеймс достиг отметки в 39 тысяч очков за карьеру в НБА

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Баскетболист проводит 21-й сезон в НБА.

Американский баскетболист Леброн Джейм стал первым игроком в истории НБА, кому удалось достичь отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

Форвард "Лейкерс" помог своей команде обыграть в регулярном чемпионате "Юту" со счетом 131-99. Джеймс набрал 17 очков по итогам встречи. 38-летний спортсмен набрал юбилейные очки в первой четверти игры, когда отличился с дальней дистанции.

Отметим, что Леброн Джеймс проводит 21-й сезон в НБА. В "Лейкерс" баскетболист выступает с 2018-го года.

Ранее мы сообщали, что Джокович стал победителем Итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Chez NBA

Теги: леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, национальная баскетбольная ассоциация
Категории: Лента новостей, Спорт, Баскетбол,

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