Демин побил рекорд для новичков "Бруклина" по числу забитых трехочковых за матч

Россиянин реализовал семь трехочковых бросков.

Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин побил рекорд для новичков команды по числу забитых трехочковых за матч. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

В игре против "Голден Стэйт" "Бруклин" уступил со счетом 107:120. На счету 19-летнего защитника 23 очка за 32 минуты на игровой площадке. Показатель полезности составил +8. Он также побил клубный рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков среди новичков в одном матче. Демин реализовал семь трехочковых бросков в матче с "Голден Стэйт".

Напомним, Егор Демин перешел в "Бруклин" летом 2025 года. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциаци (НБА) россиянин провел 28 матчей и набрал 275 очков.

Видео: YouTube / GAMETIME HIGHLIGHTS