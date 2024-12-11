Леброн Джеймс стал первым в истории НБА, кто смог набрать 50 тысяч очков

Баскетболист установил рекорд в матче с "Нью-Орлеаном".

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс установил исторические достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его команда обыграла "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата со счетом 136:115.

В первой четверти встречи Джеймс реализовал трехочковый бросок. Благодаря этому он достиг отметки в 50 тысяч набранных очков за профессиональную карьеру. Всего по итогам встречи 40-летний спортсмен набрал 34 очка.

Напомним, Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Форвард играет за "Лейкерс" с 2018 года.

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Видео: YouTube / NBA