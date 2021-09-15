Лебедята в пруду Пискаревского мемориального кладбища подросли

За два с половиной месяца лебедята доросли до размеров родителей.

В среду, 15 сентября, биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что лебедята в пруду Пискаревского мемориального кладбища за два с половиной месяца почти доросли до размеров своих родителей.

За взрослением четырех птенцов наблюдал биолог. До осени, к сожелению, дожили лишь двое. Однако взросление проходит, согласно ожиданиям.

Лебедята пока сохраняют грязно-серое оперение, полностью белым окрас станет после достижения трех лет. Петербуржцам и гостям города напоминают, что не нужно подкармливать птиц, поскольку за ними ухаживают профессионалы и кормят их четыре раза в день.

Ранее мы писали, что суд обязал Упрдор "Северо-Запад" прекратить загрязнять Безымянный ручей.

Фото: Павел Глазков / Вконтакте