Лебедята в пруду Пискаревского мемориального кладбища подросли

В среду, 15 сентября, биолог Павел Глазков рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что лебедята в пруду Пискаревского мемориального кладбища за два с половиной месяца почти доросли до размеров своих родителей.
За взрослением четырех птенцов наблюдал биолог. До осени, к сожелению, дожили лишь двое. Однако взросление проходит, согласно ожиданиям.
Лебедята пока сохраняют грязно-серое оперение, полностью белым окрас станет после достижения трех лет. Петербуржцам и гостям города напоминают, что не нужно подкармливать птиц, поскольку за ними ухаживают профессионалы и кормят их четыре раза в день.
Ранее мы писали, что суд обязал Упрдор "Северо-Запад" прекратить загрязнять Безымянный ручей.
Фото: Павел Глазков / Вконтакте
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