Москва располагает решающим преимуществом в количестве, огневой мощи и мобилизационных возможностях над Европейским союзом. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания Le Monde. Авторы статьи уточнили, что региональному сообществу следует стать сильнее для того, чтобы быть с Россией на равных. Исследователь Дмитрий Минич сообщил СМИ, что одна из величайших неудач коллективного Запада заключается в том, что он не воспринял Кремль всерьез.

Ее сильной стороной является воздушно-десантная операция с более крупным количеством сухопутных войск, чем в Европе. статья в Le Monde

Напомним, что 25 сентября газета The Washington Post со ссылкой на слова официального представителя НАТО сообщила о невозможности противостоять Вооруженным силам России. В издании указали, что преимущество находится на стороне Москвы. Дипломат заметил, что остановить продвижение ВС РФ оказалось невозможно даже при том миллиардном финансировании, которое ЕС выделяет Украине.

Фото: pxhere.com