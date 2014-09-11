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Рейсовый автобус вспыхнул на улице Лётчика Пилютова
Сегодня, 19:37
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Рейсовый автобус вспыхнул на улице Лётчика Пилютова

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Обошлось без пострадавших.

Во вторник вечером, 4 октября, в Красносельском районе Петербурга в шесть часов вспыхнул рейсовый автобус "Волга Бас" на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Лётчика Пилютова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

В салоне выгорел отсек двигателя. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших.

Ранее в транспортном парке на Ленинском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами. Спасатели пытались устранить огонь более 15-ти минут.

Фото: Piter.tv
 

Теги: огонь, рейсовый автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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