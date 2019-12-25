Лазарев-младший жестко раскритиковал постановки Константина Богомолова

Актер признался, что не принимает работы режиссера, поскольку тот позволяет себе новые интерпретации классических произведений и добавляет "грязь".

Российский актер Александр Лазарев-младший раскритиковал творчество режиссера Константина Богомолова. В эфире YouTube-шоу "Изолента Live" он заявил, что не принимает театральные работы постановщика, поскольку тот позволяет себе новые интерпретации классических произведений и добавляет "грязь".

Лазарев-младший отметил, что Богомолов успел поставить в театре "Ленком" два спектакля – "Бориса Годунова" и "Идиота". По мнению актера, режиссер превратил эти два произведения русского искусства в "омерзительную дрянь". "Я даже не досидел до конца первого акта", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что когда Богомолов пришел в "Ленком", он буквально очаровал покойного худрука Марка Захарова. Спустя время Захаров разочаровался в нем.

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Фото: Instagram / al.lazarev.fan