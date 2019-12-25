Лазарев и Осипова стали победителями 12 сезона шоу "Танцы со звездами"

Второе место досталось Даве и Дарье Палей, на третьем – Евгений Папунаишвили и Екатерина Гусева.

В минувшее воскресенье, 21 февраля, на телеканале "Россия-1" вышел последний выпуск 12-го сезона шоу "Танцы со звездами". Победителями проекта в этот раз стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Пара получила наибольшее количество баллов от жюри и телезрителей.

Второе место досталось Давиду Манукяну и Дарье Палей. Тройку лидеров замкнули Евгений Папунаишвили и Екатерина Гусева.

Всего в 12 сезоне принимали участие 11 пар. В финальном выпуске с дистанции сошли сразу три пары: актриса Янина Студилина с Денисом Тагинцевым, рэп-исполнитель ST с Евгенией Толстой, а также актер Дмитрий Лысенков с Ольгой Николаевой, которые не смогли выступить в финале из-за травмы Дмитрия.

Ранее актриса Елена Яковлева раскрыла детали 9 сезона сериала "Склифосовский".

Фото: Instagram / lazarevsergey