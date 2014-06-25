Актриса Елена Яковлева раскрыла детали 9 сезона сериала "Склифосовский"

На телеканале "Россия-1" завершается восьмой сезон проекта.

Российская актриса Елена Яковлева, сыгравшая хирурга Ирину Павлову в сериале "Склифосовский", в одном из недавних интервью рассказала о судьбе проекта. В настоящий момент на телеканале "Россия-1" завершается восьмой сезон, съемки девятого начались в декабре прошлого года.

Яковлева заявила, что главное для продолжения сериала – это интерес зрителей. Съемки девятого сезона могут ускорить, если рейтинги восьмого будут хорошими. Кроме того, уже подтвердились слухи, что в новом сезоне к актерскому составу присоединится Мария Порошина.

О судьбе своей героини Яковлева предпочла не говорить. В конце седьмого сезона Ирина Павлова была вынуждена оставить должность заведующей хирургического отделения после скандала.

"Я подвешена в воздухе. Долго ли я буду подвешенной в воздухе, и что со мной произойдет? Наверное, если я сейчас расскажу, будет не очень интересно смотреть", - отметила актриса.

Ранее мы писали, что герой Максима Аверина борется с раком в новом сезоне "Склифосовского".

Фото: кадр из сериала "Склифосовский"