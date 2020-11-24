Герой Максима Аверина борется с раком в новом сезоне "Склифосовского"

Такой сюжетный поворот предложил сам актер, чтобы поднять в сериале тяжелую тему.

В понедельник, 1 февраля, на телеканале "Россия-1" вышел новый сезон сериала "Склифосовский". В этот раз в роли пациента окажется главный герой, хирург Олег Брагин, которого играет Максим Аверин.

В финале прошлого сезона врач узнал о страшном диагнозе, у него диагностировали рак. В новом сезоне герою предстоит бороться со смертельной болезнью. Поможет ему в этом жена Марина Нарочинская в исполнении Марии Куликовой. Такой сюжетный поворот предложил сам Аверин, чтобы поднять в сериале тяжелую тему.

Новые трудности также возникнут у бывшей заведующей отделения Павловой (Елена Яковлева) и семьи Неклюдовых. В сериале появятся новые герои: стажеры Василиса и Николай и молодой врач Ева Мерц. Кроме того, состоится неожиданное возвращение уже известного ранее героя — доктора Бреславеца.

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Фото: Instagram / serialsklif_official