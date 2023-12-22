Спектакль "Другая жизнь"

В Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине покажут трагикомедию 30 марта. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В Доме молодёжи "Царскосельский" (Пушкин) расскажут пронзительную историю о настоящей любви, которая случается всего один раз в жизни. Франческа живет скучной жизнью с детьми и мужем. Они занимаются фермерским хозяйством и ничего не хотят менять в жизни. Но однажды около ее дома останавливается автомобиль Роберта. Талантливый фотограф приехал в эти края, чтобы сфотографировать местные пейзажи для известного журнала. Пока муж и дети Франчески в отъезде, героиня решает помочь Роберту показать самые яркие маршруты. И встреча героев становится судьбоносной. За четыре дня персонажи понимают, что созданы друг для друга. Франческа впервые чувствует себя яркой, счастливой и любимой. Но женщина должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с тем самым...

В ролях: Борис Хвошнянский, Елена Яковлева, Константин Юшкевич.

Фото: ВКонтакте / Дом молодёжи "Царскосельский"