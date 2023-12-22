На "Ленфильме" представили фильм "Свет" Антона Коломееца

14 февраля в киноцентре «Ленфильма» режиссер Антон Коломеец и актриса Милана Владыкина представили драму «Свет». Главную роль в фильм исполнила народная артистка России Елена Яковлева. Это не премьерный показ — картина уже выиграла немало призов на фестивалях, в том числе награды «За лучший игровой фильм» и за «Лучший актерский ансамбль» на фестивале «Выборг» (бывш. “Окно в Европу”). Однако петербургский зритель фильм увидел впервые.

"Куда уходит этот свет?" — этим вопросом задается главная героиня Татьяна. Она — простая русская женщина, любящая жена, мать взрослого сына, социальный работник, который всю жизнь посвятил помощи другим. Сын не понимает ее самоотверженности, коллеги — нежелания праздновать юбилей, а сама Татьяна, кажется, только начинает понимать себя. На пороге 60-летия женщина сталкивается со своим прошлым, которое ослепляет ее, как вспышка света. И через болезненное осознание и принятие потери она наконец понимает, что ощущала всю жизнь.

В фильме параллельно существуют две временные линии — наше время и 70-е годы, юность Татьяны. Это не флешбеки, не воспоминания: героиня большую часть фильма даже не думает о своем прошлом. Она не догадывается, что события тех лет — это то, что сформировало ее личность, сделало ее такой, какая она сейчас. 70-е годы режиссер изобразил очень трепетно, с ноткой ностальгии по временам, в которые он никогда не жил. В этом Антону помогали родители, которые рассказывали ему о временах своей молодости.

После показа состоялась создатели фильма пообщались с аудиторией. В частности, режиссер признался, что его мама имеет прямое отношение к появлению "Света", являясь прообразом главной героини.

У кино есть волшебная возможность познакомить тебя с мамой, когда ей было 16-17 лет, что, конечно, нереально в жизни". При этом окружающее героиню время - это только фон для экзистенциальной драмы, которая разыгрывается в её душе. Антон Коломеец, режиссёр

Благодаря блестящей игре Елены Яковлевой зритель почти что физически ощущает нарастающее ощущение дискомфорта, диссонанса, когда вроде бы все хорошо, но при этом есть четкое ощущение, что что-то не так.

Вместе с Антоном Коломеецом на вопросы отвечала Милана Владыкина — актриса, сыгравшая подругу юности Татьяны. Самой первой на роль утвердили Елену Яковлеву, и потом уже "под нее" подбирали молодых актрис. По словам Миланы, работа на площадке шла очень органично, актеры словно играли самих себя — "связь сама так выстроилась". Может быть, это символично для фильма, главная тема в котором — связь между людьми. На вопрос о взаимоотношениях героинь Милана ответила так: "Ты встречаешь своего человека… Ты, может, его не искал ни вчера, ни неделю назад, ты просто понял, что он твой".

Терять такого человека невероятно больно, а скрываться от этой боли — все равно что скрываться от вспышки яркого света, которая так или иначе тебя настигнет. Фильм Антона Коломееца — про жизнь со всеми ее страшными и радостными событиями, про принятие себя и своего прошлого, про свет внутри каждого из нас.

Таяна Шиперова