  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
112
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лаврову в Норвегии подарили вазу для виски с изображениями из скандинавской мифологии

0 0

Глава МИД рассказал, чем эта встреча со страной-членом НАТО отличается от всех остальных.

Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсеном подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Лавров в шутку спросил о том, нужно ли ее использовать для виски или для воды. Встреча "на полях" министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсё прошла 26 октября.

Помимо вазы руководителю МИД подарили книгу "Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах". Даг Руне Олсен отметил, что желание Лаврова включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку вдохновило все исследовательское сообщество университета. 

Российский министр указал на то, что это последняя за 10 лет речь гражданина страны-члена НАТО, в которой Россия не обвинялась в агрессии и не осуждалась. Лавров добавил, что он очень ценит эту дружбу.

Днем ранее Лавров возложил цветы к памятнику советским войнам в норвежском Тромсё. 

Видео: Telegram / МИД России

Теги: арктический университет норвегии, ваза из синего стекла, лавров, сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии