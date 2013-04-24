Лаврову в Норвегии подарили вазу для виски с изображениями из скандинавской мифологии

Глава МИД рассказал, чем эта встреча со страной-членом НАТО отличается от всех остальных.

Ректор Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсеном подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Лавров в шутку спросил о том, нужно ли ее использовать для виски или для воды. Встреча "на полях" министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсё прошла 26 октября.

Помимо вазы руководителю МИД подарили книгу "Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах". Даг Руне Олсен отметил, что желание Лаврова включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку вдохновило все исследовательское сообщество университета.

Российский министр указал на то, что это последняя за 10 лет речь гражданина страны-члена НАТО, в которой Россия не обвинялась в агрессии и не осуждалась. Лавров добавил, что он очень ценит эту дружбу.

Днем ранее Лавров возложил цветы к памятнику советским войнам в норвежском Тромсё.

Видео: Telegram / МИД России