Лавров: жители России не останутся без интернета

Глава МИД считает, что российская молодежь обеспечит стране передовые позиции во всех процессах.

Жители России не останутся без интернета. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".

Он подчеркнул, что уверен в российской молодежи и ее возможности касательно пользования интернетом и современных технологий. Лавров считает, что российская молодежь обеспечит стране нормальное существование и передовые позиции во всех процессах.

Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее глава Минцифры заявил, что Россия не собирается закрывать YouTube.

Видео: VK / Российское общество "Знание"