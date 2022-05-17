Лавров: жители России не останутся без интернета

Жители России не останутся без интернета. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".
Он подчеркнул, что уверен в российской молодежи и ее возможности касательно пользования интернетом и современных технологий. Лавров считает, что российская молодежь обеспечит стране нормальное существование и передовые позиции во всех процессах.
Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее глава Минцифры заявил, что Россия не собирается закрывать YouTube.
Видео: VK / Российское общество "Знание"
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