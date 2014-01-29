Глава Минцифры: Россия не собирается закрывать YouTube

Перед ведомством стоит задача создать российский конкурентоспособный аналог американской платформе.

Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".

По его словам, перед ведомством стоит задача создать российский конкурентоспособный аналог американской платформе. Однако вопрос о закрытии YouTube не планируют обсуждать. Шадаев отметил, что необходимо понимать, будут ли страдать пользователи, если поставят какие-то ограничения.

Закрытие - это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива Максут Шадаев, глава Минцифры

Ранее Песков назвал США враждебным России государством.

Видео: VK / Российское сообщество "Знание"