Он заявил, что сейчас идет гибридная война.

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал США враждебным России государством. Об этом он рассказал на выступлении в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, сейчас идет гибридная война. Песков уточнил, что речь идет о попытках изолировать Россию в мире, и это касается не только действий американских и британских советников.

Мы по-прежнему называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что на Западе нет свободы СМИ.

Видео: VK / Российское общество "Знание"