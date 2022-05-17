Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал США враждебным России государством. Об этом он рассказал на выступлении в рамках марафона общества "Знание".
По его словам, сейчас идет гибридная война. Песков уточнил, что речь идет о попытках изолировать Россию в мире, и это касается не только действий американских и британских советников.
Мы по-прежнему называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков заявил, что на Западе нет свободы СМИ.
Видео: VK / Российское общество "Знание"
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