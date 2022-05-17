Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе нет свободы СМИ. Об этом он рассказал на выступлении в рамках марафона общества "Знание".
Песков считает, что свобода СМИ является эфемерным понятием для западных стран. Он также заявил, что в коллективном Западе не существует идеалньой демократии. По его словам, в информационной войне нужно отвергать любую ложь и отвечать на все выпады.
Там, где ложь, надо говорить: "ложь". Там, где подлог, надо говорить: "подлог".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков заявил, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине
Видео: VK / Российское общество "Знание"
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