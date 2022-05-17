Песков: Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

Он заявил, что президент знает, куда ведет страну.

Россия добьется всех целей военной спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, президент России Владимир Путин знает, куда ведет страну. Он также отметил высокий уровень поддержки у главы государства, которого поддерживают все граждане.

Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия является раздражителем для коллективного Запада.

Видео: VK / Российское общество "Знание"