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Песков: Россия добьется всех целей спецоперации на Украине

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Он заявил, что президент знает, куда ведет страну.

Россия добьется всех целей военной спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, президент России Владимир Путин знает, куда ведет страну. Он также отметил высокий уровень поддержки у главы государства, которого поддерживают все граждане.

Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия является раздражителем для коллективного Запада.

Видео: VK / Российское общество "Знание"

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента, россия, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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