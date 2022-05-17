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Песков: Россия является раздражителем для коллективного Запада

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По его словам, Москву не получится изолировать никаким способом.

Россия является раздражителем для коллективного Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, западные страны хотят сделать все возможное, чтобы не давать России развиваться и жить так, как этого хочет страна. Однако Песков считает, что на сегодняшний день Москву не получится изолировать никаким способом.

Ранее Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Видео: VK / Российское общество "Знание"

Теги: дмитрий песков, запад, пресс-секретарь президента, раздражитель, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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