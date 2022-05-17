Песков: Россия является раздражителем для коллективного Запада

По его словам, Москву не получится изолировать никаким способом.

Россия является раздражителем для коллективного Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выступлении в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, западные страны хотят сделать все возможное, чтобы не давать России развиваться и жить так, как этого хочет страна. Однако Песков считает, что на сегодняшний день Москву не получится изолировать никаким способом.

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Видео: VK / Российское общество "Знание"